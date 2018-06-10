«100 рублей за литр бензина»: частные АЗС предупредили о кризисе

Цена на бензин в России взлетит до 100 рублей за литр в течение года в случае уничтожения независимых АЗС и последующей ликвидации значительной части топливной инфраструктуры страны, говорится в обращении Независимого топливного союза к правительству.

«Ситуация критическая, счет времени идет на часы, уже сегодня в большинстве регионов страны независимые АЗС начали закрываться!» — приводит РБК обращение НТС. В нем подчеркивается, что речь идет о судьбе 60% заправок, или около 15 тыс. АЗС. В случае ухода независимых сетей наступит окончательная монополизация рынка и произойдет рост цен на бензин до 100 руб. за литр в течение года, предупреждают заправщики.