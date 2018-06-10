«100 рублей за литр бензина»: частные АЗС предупредили о кризисе
Цена на бензин в России взлетит до 100 рублей за литр в течение года в случае уничтожения независимых АЗС и последующей ликвидации значительной части топливной инфраструктуры страны, говорится в обращении Независимого топливного союза к правительству.
«Ситуация критическая, счет времени идет на часы, уже сегодня в большинстве регионов страны независимые АЗС начали закрываться!» — приводит РБК обращение НТС. В нем подчеркивается, что речь идет о судьбе 60% заправок, или около 15 тыс. АЗС. В случае ухода независимых сетей наступит окончательная монополизация рынка и произойдет рост цен на бензин до 100 руб. за литр в течение года, предупреждают заправщики.
Для решения проблемы они предлагают правительству отпустить розничную цену на бензин либо «в качестве экстренной меры» включить режим ручного управления в оптовом сегменте, чтобы обеспечить «адекватную» доходность для независимых сетей.
«Отдельной мерой была предложена отмена акциза на топливо как деструктивного налога, оказывающего негативное воздействие на всю экономику страны», — говорится в сообщении НТС. «К сожалению, властями пока выбрана стратегия ручного управления, которая чревата серьезной социально-экономической катастрофой. Независимый топливный союз призывает правительство РФ во избежание катастрофических последствий для российской топливной инфраструктуры и, как следствие, масштабного социально-экономического кризиса предпринять срочные меры по стабилизации ситуации», — отметил президент НТС Павел Баженов
Напомним, бензин начал дорожать в мае 2018 года. На ПМЭФе глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что на цену нефти оказывают серьезное влияние санкции, введенные США.
По материалам «ДП»
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.