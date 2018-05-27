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Сергей Шнуров: "Пускай сейчас мне больно очень. Я ранен, может и убит"

Сергей Шнуров написал стихотворение в своем Instagram о расставании с его женой Матильдой. Не обошлось без нецензурной лексики.

Напомним, что 25 мая Сергей и Матильда Шнуров объявили о разводе. 

Со своей будущей женой музыкант познакомился в Москве в 2006 году. Одна его знакомая, собираясь на вечеринку, взяла с собой подругу. Сам Сергей вспоминает этот момент так: «Она зашла, я обомлел. Спросил: «Э! Как тебя зовут?» Она ответила: «Матильда». Я сказал: "О***ть».

В декабре 2016 года пара отметила 10-летие совместной жизни. «Отгуляли нашу десятку так, что даже свет в здании отключили», - написала тогда Матильда в Инстаграм. А у Сергея были такие стихи:

Десять лет тому назад,
Я схватил её за зад,
И подумал, - «Ё-моё,
Это кажется моё». ❤️

  • фото: @shnurovs

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