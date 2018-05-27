Сергей Шнуров написал стихотворение в своем Instagram о расставании с его женой Матильдой. Не обошлось без нецензурной лексики.

Напомним, что 25 мая Сергей и Матильда Шнуров объявили о разводе.

Со своей будущей женой музыкант познакомился в Москве в 2006 году. Одна его знакомая, собираясь на вечеринку, взяла с собой подругу. Сам Сергей вспоминает этот момент так: «Она зашла, я обомлел. Спросил: «Э! Как тебя зовут?» Она ответила: «Матильда». Я сказал: "О***ть».

В декабре 2016 года пара отметила 10-летие совместной жизни. «Отгуляли нашу десятку так, что даже свет в здании отключили», - написала тогда Матильда в Инстаграм. А у Сергея были такие стихи:

Десять лет тому назад,

Я схватил её за зад,

И подумал, - «Ё-моё,

Это кажется моё». ❤️