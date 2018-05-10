Запредельно: на дне Марианской впадины ученые нашли пластиковый пакет

Самая глубоководная из всех находок пластикового мусора была сделана на дне Марианской впадины — об этом сказано в отчете, опубликованном в ежемесячном журнале Marine Policy и вызвавшем ажиотаж в мировой прессе. По мнению ведущих мировых СМИ, это красноречиво говорит о запредельном загрязнении мирового океана.

 

Открытие сделали японские ученые. Как пишет 10 мая The Telegraph, находка была сделана на глубине 10 898 метров — это был лишь один из 3 тысяч фрагментов предметов, произведенных человеком. Также в пробах нашли металл, резину, стекло, рыболовные снасти и другие предметы и вещества. Как уточняет Daily Mail, именно пластик составил треть всех отходов, в 89% случаев это товары одноразового использования.

Ранее в Петербурге организовали сбор использованных пластиковых бутылок. Адреса пунктов приема можно узнать здесь. С организатором сбора Никитой Парфеновым мы поговорили здесь. Три месяца назад дизайнер Катя Добрякова своим постом в Instagram запустила флешмоб с призывом обратить внимание на излишнее использование пластика в сети магазинов «Азбука Вкуса». Нам девушка рассказала, как бережное отношение к природе можно сделать модным.

По материалам «Фонтанки» 


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