Запредельно: на дне Марианской впадины ученые нашли пластиковый пакет

Открытие сделали японские ученые. Как пишет 10 мая The Telegraph, находка была сделана на глубине 10 898 метров — это был лишь один из 3 тысяч фрагментов предметов, произведенных человеком. Также в пробах нашли металл, резину, стекло, рыболовные снасти и другие предметы и вещества. Как уточняет Daily Mail, именно пластик составил треть всех отходов, в 89% случаев это товары одноразового использования.

Ранее в Петербурге организовали сбор использованных пластиковых бутылок. Адреса пунктов приема можно узнать здесь. С организатором сбора Никитой Парфеновым мы поговорили здесь. Три месяца назад дизайнер Катя Добрякова своим постом в Instagram запустила флешмоб с призывом обратить внимание на излишнее использование пластика в сети магазинов «Азбука Вкуса». Нам девушка рассказала, как бережное отношение к природе можно сделать модным.

По материалам «Фонтанки»