Александр Невзоров: «Мурка» в храме гармонирует с блатной физиономией страны

Перед Россией маячит такая чернота, которой уже сейчас могут позавидовать самые знаменитые черные дыры космоса. Об этом в авторской программе «Невзоровские среды» на радиостанции «Эхо Москвы» заявил публицист Александр Невзоров. Он прокомментировал последние события.

Невзоров признался, что видео выступления архимандрита Венедикта появилось в Сети благодаря ему. Но об источнике ролика умолчал. По словам журналиста, слушатели в блатном репертуаре священнослужителя крамолы не заметили, наоборот, подпевали и притоптывали.

«Орать блатнягу, как выясняется, можно, и можно это делать в молитвенном доме. Ничьих чувств это не оскорбило», — отметил публицист. Позже выяснилось, что патриарх Кирилл выслал архимандрита Венедикта в Приднестровье.

Невзоров предположил, что после закрытия Генконсульства США в Петербурге вместо американского флага на Фурштатской поднимется шкура мамонта — символ современной России. Он предложил открыть в помещениях бывшего дипведомства патриотический квест, где будут выдавать берестяные визы и грин-карты. В Америку по ним уехать не удастся, но «национальное самолюбие можно будет потешить».

«Вот не имеет никакого значения, что Россия сама о себе думает, какой она сама себя представляет. Важно, как ее воспринимают. Она не на первых ролях в мире, увы, она не распоряжается своей судьбой. Вот задача дипломатов – так отмакияжить сегодняшнюю угрюмо-блатную физиономию страны, чтобы хоть кого-то ввести в заблуждение. Не получается вводить. Все эти хамствования со «Смотри в глаза!» не работают», — сказал Невзоров.

По материалам «Фонтанки»