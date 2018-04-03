Юлия Валуева: «Сразу после теракта было не до жалости — хотела успеть помочь выжившим»

03.04.2017

Помню, еще в школе мне учительница говорила: «Валуева, если оторвет батарею, ты сначала кинешься на эту батарею и только потом будешь думать, что с ней делать». Так и вышло: в тот день, год назад, я спустилась в метро впервые почти за год — ехала с собеседования, которое проходило на станции «Электросила». Я была в переходе станции «Технологический институт», когда прогремел взрыв — хотела попасть к поездам красной ветки. Сразу кинулась к вагону, чтобы оказать помощь. Сейчас понимаю, что действовала абсолютно спокойно и без эмоций. Не могу сказать, что у меня был шок — в стрессовых ситуациях, когда надо что-то важное делать, я в достаточно ясном уме пребываю.

Началась паника в толпе, у платформы встал искореженный вагон, в нем выбивали стекла, а из него выходили окровавленные люди. Было важно сразу оценивать состояние пострадавших, которых вытаскивали из вагона: кто в средней тяжести, кто в тяжелом, кто уже мертв. Оказавшиеся рядом мужчины помогали мне перемещать и группировать этих людей. Помню, один парень был в предсмертной агонии — с поврежденными половыми органами и огромной кровопотерей. При нас он скончался. Я сразу говорю ребятам — его к погибшим перекладывайте. Они на меня смотрят в шоке — прямо так сразу к погибшим? Да, говорю, поднимайте за руки и за ноги и перекладывайте. Мне не до жалости было в тот момент — нужно было успеть помочь тем, кому еще могла понадобиться помощь. Ко мне еще периодически подходил МЧСник и говорил — «отойдите от вагона, отойдите от вагона». На третий раз я его уже просто послала — я все равно бы никуда не отошла, а он ходил и нудел. Потом мы уже на награждении в Смольном встретились, он меня вспомнил, поговорили.

После теракта руководитель ассоциации медсестер в Петербурге Галина Подпригора спросила, как получилось, что я так четко сработали? А я просто десятки лет провела в Городской больнице в отделении хирургии. К нам всех свозили — с ножевыми ранениями, с огнестрелами, с чем угодно. Еще два раза в год устраивали учения по работе в чрезвычайной ситуации. Мне кстати тогда это казалось очень скучным, но все эти навыки в итоге сработали автоматически.