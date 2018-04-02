Алена Медянцева: «После теракта в метро я стала лучше относиться к людям»

Никогда от себя такого не ожидала, но я сразу начала успокаивать людей, говорила, что все будет хорошо, что не нужно переживать. Тогда у меня и мысли не было, что произошел теракт. Просила пассажиров подняться, потому что под ними была мама, она сильно кричала. Я была уверена, что это просто от испуга, поэтому пыталась нащупать ее в темноте. Еще злилась, что вагон не останавливался, и только потом поняла, что если бы он не доехал до следующей станции, все было бы гораздо хуже.

Как именно выбрались, не помню – я, кажется, ползком, а маму вытащил какой-то мужчина. Память включается с того момента, как я сижу рядом с ней, лежащей, уже на перроне.

У нас обеих был страх потерять зрение или руки, потому что без них мы не смогли бы продолжать делать кукол. Поэтому я сразу стала осматривать лицо и кисти – сначала у мамы, потом у себя. И не заметила, что у меня в ноге и предплечье осколки – главное, что все пальцы на месте. И что у мамы на теле раны, тоже не поняла, видимо, мысли затуманил адреналин. Я плохо слышала, у всех были повреждены барабанные перепонки. Мама пыталась мне что-то сказать, я наклонялась, но ничего не могла разобрать. Но быстро догадалась позвонить ее мужу, сказала, что мы попали в аварию. Он спросил, где мы, а я даже этого не знала, пришлось спрашивать у всех вокруг – кто-то крикнул, что это «Технологический институт». Он один из первых обратился в МЧС – про теракт тогда еще никто ничего не знал.

Скорую мы ждали минут 20, но казалось, что прошли долгие часы. Маму закинули на носилки и быстро понесли, я побежала за врачами и почувствовала, что у меня болит нога – думала, что просто устала от каблуков, а потом оказалось, что у меня был раздроблен палец. Но о себе думать не могла, боялась, что ее где-нибудь бросят. Даже когда врачи начали резать на мне одежду, продолжала говорить, что никакая помощь мне не нужна. А потом сняла сапог, из него выкатился подшипник, а вся нога была в крови – такие же шарики были и в маме.