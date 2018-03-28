Появилась инструкция МЧС о правилах эвакуации из торговых центров

Главные правила безопасности при эвакуации из ТЦ

1. Идя по торговому центру, запоминайте свой маршрут - в случае, если вдруг придется экстренно покидать здание. Запоминайте, мимо каких магазинов проходили. Обращайте внимание на расположение основных и запасных эвакуационных выходов. Они обычно обозначаются отдельными надписями или характерными знаками: бегущий человек, стрелка и др.

2. Сохраняйте спокойствие, не паникуйте

3. Сообщите о происходящем по телефону экстренных служб 101 или 112

4. Покиньте здание согласно плану эвакуации

5. Не поднимайтесь на более высокие этажи, двигайтесь к выходу

6. Не пользуйтесь лифтом

7. Не оставляйте без присмотра детей

8. Если в помещении наблюдается задымление, закройте дыхательные пути смоченной тканью, пригнитесь и продолжайте двигаться к выходу. Одна из важнейших задач во время пожара - защитить органы дыхания от выделяемых во время пожара вредных продуктов горения. Проще всего сделать это с помощью влажной ткани (если увлажнить ткань нечем, в крайнем случае подойдет и сухая). Опуститесь как можно ниже - внизу меньше концентрация дыма, он распространяется снизу вверх. Двигаться к выходу нужно с умеренной скоростью, чтобы избежать давки. При плохой видимости в случае задымления держитесь за стены или поручни. Если, двигаясь к выходу, вы чувствуете, что температура растет, вернитесь обратно.

9. Оказавшись в толпе, согните руки в локтях и прижмите их к бокам, сожмите кулаки. Наклоните корпус назад, упритесь ногами вперед, и попытайтесь сдерживать напор спиной, освободив пространство впереди и медленно двигаясь.

10. Если загорелась одежда, ни в коем случае нельзя бежать, пламя станет только сильнее. Следует попытаться освободиться от горящей одежды, сбить пламя, кататься по полу, чтобы его потушить. Можно завернуться в плотную одежду или ткань, чтобы ограничить доступ кислорода к огню. Не стоит самостоятельно удалять фрагменты одежды с пострадавших участков кожи - за этим лучше обратиться к врачу.

11. Можно оказывать сотрудникам торгового центра посильную помощь в ликвидации пожара, но стоит помнить, что важнее им не мешать. Сотрудники торговых центров обязаны проходить инструктаж по пожарной безопасности и иметь план действий в подобных ситуациях. Необходимо обязательно вмешаться, если человеку рядом угрожает опасность (загорелась одежда и т. д.). Помогать также стоит, если очаг пожара небольшой и есть шансы потушить его самостоятельно, без помощи пожарных.