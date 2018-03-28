Фотограф спас 30 детей из пожара в Кемерове с помощью реквизита для съемок
Стало известно о молодом человеке, который спас 30 детей из пожара в кемеровском торговом центре. Он просит не называть его героем и не писать его фамилию. С ним поговорили журналисты «Комсомольской правды» в штабе, где находятся родственники пострадавших и погибших.
Евгений работает фотографом в компании, которая устраивает детские квесты. Организация находилась прямо по соседству со злополучным кинотеатром, в котором, по предварительным данным, оказались заблокированы двери кинозала. Начало пожара Евгений заметил одним из первых. В реквизите для фотосессий в квест-руме чудом оказался настоящий противогаз, который надел кемеровец и побежал к очагу возгорания.
Поскольку он сам проводил квесты, то знал, как быстро организовать детей. Крикнув, чтобы все бежали к нему, фотограф собрал их вместе и повел к выходу.
«Ребята, я в порядке. Знаю, что многие потеряли детей. Приношу свои соболезнования тем, чьих детей не успели спасти», — написал Женя на страничке в соцсети.
МЧС завершило поисковую операцию в сгоревшем кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Опознаны 27 жертв пожара, четыре тела отправили на дополнительную экспертизу. В пожаре, по словам Мамонтова, погибли 64 человека.
27 марта в Петербурге прошли акции памяти жертв кемеровской трагедии. В 18:00 горожане собрались на Дворцовой площади, чтобы возложить цветы, свечи и детские игрушки к Александровской колонне. В 19:00 петербуржцы собрались на Марсовом поле. В самом конце акции люди собрались в круг возле Вечного огня, обложенного цветами, свечами и игрушками, и продолжали говорить о трагедии и выводах, которые необходимо из нее сделать. Мы пообщались с пришедшими.
28 марта в России объявлен национальный траур. Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта и унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка.
Здесь мы собрали все, что известно о трагедии на данный момент.
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