Следователи назвали основную версию пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

Согласно приоритетной версии следствия, пожар в ТЦ «Зимняя вишня» мог начаться из-за короткого замыкания. Об этом сообщил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля во вторник, 27 марта

«Там две версии: либо это самовозгорание в результате плохой электрики, которую замкнуло, либо версия, в которую меньше верим, применение открытого огня», — сказал Бастрыкин на совещании в Кемерове. Он отметил, что следователи проведут различные экспертизы, чтобы установить истинную причину пожара.

По его словам, пожарная сигнализация в торговом центре не работала с 19 марта, а систему оповещения о пожаре в момент возгорания отключил сотрудник частного охранного предприятия. «Охранник (мы его тоже задержали) по фамилии Антюшин не включил систему оповещения, хотя она работала. Сигнализация не работала, но есть тревожная кнопка, она работала. Он ее по непонятным причинам не включил», — сказал глава СКР. Он добавил, что всего задержаны пять человек.

При пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове погиб 41 ребенок. Списки вывесили в штабе, созданном родственниками погибших. Всего в нем 64 человека. Президент Владимир Путин высказался о трагедии во время проходящего в городе совещания, посвященного ликвидации последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня».

Во вторник, 27 марта в Петербурге пройдет акция памяти погибших в Кемерове. Она начнется в 19:00 на Марсовом поле. Здесь мы собрали все, что известно о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».