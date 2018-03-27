При пожаре в Кемерове погиб 41 ребенок

При пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове погиб 41 ребенок. Списки вывесили в штабе, созданном родственниками погибших, пишет «Интерфакс». Всего в нем 64 человека.

Инициативная группа родственников также осмотрела морг с телами погибших. Об этом представитель инициативной группы сообщил во время стихийного митинга, на котором собрались несколько тысяч жителей Кемерова. «Мы осмотрели тела, если судить по размерам, то там около 20 взрослых, остальные дети. Тела не прятали — мы осмотрели каждый кабинет, подвал, чердак, гаражи. Некоторые тела просто в коробках», - рассказал один из членов инициативной группы.

Полный список имен пока недоступен. Опознаны 25 погибших. Для опознания оставшихся тел требуется генетическая экспертиза. О трагедии в Кемерове во время проходящего в городе совещания, посвященного ликвидации последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня», высказался президент Путин.

Во вторник, 27 марта в Петербурге пройдет акция памяти погибших в Кемерове. Она начнется в 19:00 на Марсовом поле. Здесь мы собрали все, что известно о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».