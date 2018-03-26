Григорий Свердлин: «От жизни на улице не застрахован никто»

Архетипического бездомного не существует – этих людей не объединяет ничего, кроме отсутствия крова, у них разные мечты и планы, уровень образования и опыт. Примерно 40% — жертвы семейных конфликтов, каждый третий приехал в большой город в поисках работы, но что-то не сложилось, каждый пятый — жертва квартирного мошенничества.

Однажды в Пункт обогрева пришла очень пожилая женщина с 60-летней дочерью. Оказалось, что они хотели поменять свою двухкомнатную квартиру на однокомнатную с доплатой. Обаятельные молодые люди показали им жилье, заплатили 10 тысяч рублей задатка, дали подписать документы. После выяснилось, что их обманули, и прописаны они теперь в комнате в Гатчине с 200 другими жертвами мошенников. Родственников, к которым можно пойти, у них не было. Таких историй много, но я запомнил эту, потому что женщины еще несколько месяцев, пока не стало совсем холодно, жили в машине – у них была «четверка» Жигули. Наши юристы попытались помочь им вернуть квартиру, но ничего не вышло. Они долго жили у нас в приюте, а потом удалось добиться того, что почти никогда не происходит в России — они получили от государства социальное жилье в найм.

Около 40% наших сборов — частные пожертвования. Наш бухгалтер как-то обратила внимание, что каждый месяц в одно и то же время приходят небольшие суммы. Оказалось, что по 200-300 рублей регулярно переводят пожилые люди в день получения пенсии. Не так давно какой-то человек оставил в приюте две тысячи рублей и записку: «Спасибо, вы мне в свое время очень помогли». А однажды пришла очень бедно одетая пенсионерка и сказала: «Я не пью, не курю, ем мало, мне вообще много не нужно, а деньги остаются и оставить некому. Я вам переведу 200 тысяч. Пусть на хорошее дело пойдут. Вы не волнуйтесь, у меня еще немного останется, голодать не буду».

Люди, которые выбрались с улицы, как правило, не любят вспоминать, что у них был такой период в жизни. Но все равно у наших социальных работников почти всегда есть цветы, конфеты и торты – бывшие подопечные заходят поблагодарить.