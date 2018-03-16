Музыканты группы «Пикник» попали в серьезное ДТП

Участники группы «Пикник» госпитализированы с травмами после аварии во Владимирской области днём 16 марта. Как сообщает региональная полиция, около полудня на 50-м километре автодороги Владимир — Тума водитель кроссовера Honda CR-V выехал на встречку, где столкнулся с КАМАЗом и микроавтобусом Volkswagen. В аварии получили ранения семь человек.

По данным СМИ, в микроавтобусе Volkswagen находились музыканты популярной рок-группы «Пикник», они направлялись на концерт в Рязань. Из-за ДТП шоу отменили. Артистов с травмами госпитализировали.

Группа «Пикник» образована в 1978 году в Ленинграде, первый альбом музыканты записали в 1982 году. С тех пор коллектив выпустил 22 студийных альбома. Эксклюзивное интервью Эдмунда Шклярского для «Собака.ru» можно прочитать здесь.

По материалам «Фонтанки»