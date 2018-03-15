Петербург вошел в тройку самых быстро дорожающих для проживания городов мира

Петербург занял третье место в списке самых быстро дорожающих для проживания городов мира по версии аналитиков The Economist Intelligence Unit (EIU), подразделения журнала The Economist.

Москва в этом рейтинге заняла восьмое место. Лидирует Мехико, второй — чилийский Сантьяго. За основу рейтинга, в который вошли 133 города, был взят уровень жизни в Нью-Йорке. В общем рейтинге самых дорогих городов российская столица занимает 86-е место, а Петербург — 98-ю строчку.

На место Москвы и Петербурга в рейтинге повлияли укрепление российского рубля, отчасти обусловленное ростом мировых цен на нефть, отмечают аналитики. Относительно слабый потребительский спрос и хороший урожай стали причинами резкого замедления инфляции, однако невысокие цены все же не смогли компенсировать затраты на жизнь в стране, если оценивать их в долларах, цитирует РБК доклад.

Лидером списка стал Сингапур, на втором месте — Париж и Цюрих, следом за ними — Гонконг. Также в десятку вошли Осло, Женева, Сеул, Копенгаген, Тель-Авив и Сидней. Замыкают рейтинг самых дорогих городов планеты 2018 года Дамаск, Каракас, Алма-Ата. «Колебания валютных курсов продолжают выступать главной причиной для изменений в рейтинге», — отмечают авторы исследования. Также в отчете говорится, что ни один из городов США не смог подняться выше 10-го места из-за курса доллара.

По материалам «ДП»