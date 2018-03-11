МВД поддерживает самостоятельное оформление протокола во всех ДТП без пострадавших

Замглавы Минфина Алексей Моисеев озвучил идею о применении европротокола во всех дорожно-транспортных происшествиях без пострадавших. МВД России поддерживает эту идею и считает, что самостоятельное оформление ДТП участниками дорожного движения будет способствовать уменьшению нагрузки на сотрудников службы. «Это позволит сосредоточиться на исполнении служебных обязанностей, связанных с профилактикой, выявлением и пресечением правонарушений в области дорожной безопасности» — сообщает ТАСС.

Сейчас применение европротокола возможно при условии, если в ДТП участвовали только два автомобиля и если нет пострадавших. Кроме того, необходимо отсутствие вреда какому-либо другому имуществу, исключая автомобили участников ДТП. Также участники должны прийти к единому согласию в том, кто является виновником аварии. В остальных случаях происшествия должны фиксировать сотрудники ГИБДД.

Возможность оформления европротокола при разногласиях участников ДТП о том, кто виновник, вступает в силу с 1 октября 2019 года.