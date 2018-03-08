Сэмми Джабраиль: «У меня нет ноги, но я все еще полноценная девушка»

Поддержка

Когда я отошла, меня перевели в отдельную палату, и начался ажиотаж: приходили толпы знакомых, комната разрывалась от цветов и подарков. Я такого не ожидала. Да, меня окружали хорошие люди, но такое отношение поразило. Я правда достойна этого? На самом деле не считаю, что во мне есть что-то такое, за что меня можно так любить. Мне всегда казалось, что хорошее отношение нужно заслужить. А вышло, что я уже дала каждому из них немного себя, и это вернулось.

Я лежала в больнице полтора месяца. У меня была серома – воспаление в ампутированной ноге, в ней была дырка, и она гноилась. Ко мне часто приходили поболтать медсестры с этажа, они рассказывали, как другие люди переживают подобное. И есть три типа: осознанные – те, кто понимает, что жить по-прежнему уже не получится, но можно все обернуть в свою пользу. Неосознанные – которые принимают все как данность. И что-то между – и вот последние не могут справиться. Хотя, если быть честной, на это способен любой.

Я для себя решила, что если буду думать только о том, что у меня все плохо, и без ноги я какая-то другая, плохая, страшная, уродливая, то моя жизнь будет только хуже. Зачем мне причинять себе вред? Зачем вообще думать о том, что никак не изменить? Мне назначали психологов и психотерапевтов, но я каждый раз испытывала скуку и усталость. В итоге – я сама себе доктор в этом вопросе. Сейчас у меня есть ясность в голове, я о ней часто говорю, она меня ведет.

Мне до сих пор пишут: «Держись», но мне это давно не нужно. Я знаю, что с этим живут, что можно быть счастливым даже без всех конечностей. Хотя вам это может показаться невозможным. У людей бывает мигрень, остеохондрозы и еще невесть какие заболевания. У каждого своя болячка, у меня – такая.