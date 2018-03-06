Павел Дуров впервые вошел в список богатейших людей мира по версии Forbes

Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров впервые вошел в список богатейших людей планеты по версии американского журнала Forbes. Состояние Дурова оценивается в $1,7 млрд, он занял 1394-е место в рейтинге.

Богатейшим россиянином по версии журнала Forbes стал председатель группы «НЛМК» Владимир Лисин. По оценке издания, за 2017 год его состояние увеличилось на $3 млрд и составило $19,1 млрд. В общемировом рейтинге Forbes он занял 57-е место. В прошлый раз Лисин возглавлял российский список в 2011 году.

Вторым среди россиян стал председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов с состоянием $18,7 млрд и 60-м местом в общем списке. Третью строчку занял прошлогодний лидер основатель ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон. Его состояние оценено в $19 млрд, в общемировом списке он 64-й. В первой десятке российского рейтинга также оказались гендиректор «Когалымнефтегаз» Вагит Алекперов ($16,4), владелец частной инвестиционной группы Volga Group Геннадий Тимченко ($16,4 млрд), генеральный директор ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин ($15,9 млрд), владелец контрольных пакетов акций СУЭК, «Еврохима» и Сибирской генерирующей компании Андрей Мельниченко ($15,5 млрд), совладелец консорциума «Альфа-групп» Михаил Фридман ($15,1 млрд), президент фонда «Сколково», председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг ($12,4 млрд) и основатель USM Holdings Алишер Усманов ($12,5 млрд).

Всего в общемировой список Forbes попали 102 российских бизнесмена, их совокупное состояние оценивается в $410,8 млрд. Лидером глобального списка стал основатель Amazon Джефф Безос с состоянием в $112 млрд. Акции его компании в 2017 году выросли в цене на 60%. Он впервые возглавил рейтинг, потеснив с первого места основателя Microsoft Билла Гейтса, чье состояние увеличилось на $4 млрд, до $90 млрд. Третью строчку занял Уоррен Баффет, который в прошедшем году стал богаче еще почти на $8,4 млрд, его состояние оценивается в $84 млрд.

По материалам «ДП»