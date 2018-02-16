Forbes признал Павла Дурова долларовым миллиардером

Журнал Forbes признал создателя «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова Долларовым миллиардером. Состояние Дурова оценили в 1,7 млрд долларов.

«… Даже по самым консервативным оценкам Forbes, Telegram стоит более $1 млрд, а его создатель Павел Дуров — долларовый миллиардер. По предварительным оценкам Forbes, состояние основателя Telegram составляет не менее $1,7 млрд. И возможности роста еще не исчерпаны», — пишет издание.

Еще прошлой весной Forbes оценивал состояние основателя «Вконтакте» и Telegram в 950 млн долларов.