В Подмосковье разбился самолет АН-148

МЧС подтвердило, что в Раменском районе Подмосковья упал самолет. Обнаружены обломки самолета. Количество жертв пока неизвестно.

«Шансов выжить у членов экипажа и пассажиров не было», – сообщает источник «Интерфакса» в экстренных службах.

Ранее тот же источник сообщал, что АН-148 пропал с экранов радаров после вылета из Москвы в Орск. Связь с экипажем не установлена. На борту находился 71 человек – 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Спасатели уже добрались до места крушения самолета. Там обнаружены фрагменты двух тел.

Глава министерства транспрта Максим Соколов выехал на место крушения самолета. Источники «Интерфакса» сообщают, что спасатели идут к обломкам пешком, так как не могут подобраться к ним на машинах.

В Следственном комитете сообщили о возбуждении дела по факту случившегося – о нарушени правил эксплуатации воздушного транспорта. СК и пресс-секретарь губернатора Оренбургской области Сергей Шермецинский подтверждают, что в самолете находилось более 60 человек.

В Минтрансе заявили, что будут рассматривать все версии крушения, включая трудные погодные условия и человеческий фактор.

Телеграм-канал Mash сообщает: «Обломки самолета разбросаны на очень большой территории. Правда, обращает внимание на себя одна особенность, - лайнер словно начал разваливаться еще в воздухе или прямо на подлете к земле, - куски фюзеляжа и тела лежат по траектории полета самолета».

Опубликовано первое видео от очевидцев трагедии.