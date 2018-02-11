В Подмосковье разбился самолет АН-148
Самолет АН-148 «Саратовских авиалиний» разбился в Подмосковье. Он летел из Москвы в Орск, но пропал с радаров через две минуты после взлета.
-
Самолет «Саратовских авиалиний». Номер RA-61704
МЧС подтвердило, что в Раменском районе Подмосковья упал самолет. Обнаружены обломки самолета. Количество жертв пока неизвестно.
«Шансов выжить у членов экипажа и пассажиров не было», – сообщает источник «Интерфакса» в экстренных службах.
Ранее тот же источник сообщал, что АН-148 пропал с экранов радаров после вылета из Москвы в Орск. Связь с экипажем не установлена. На борту находился 71 человек – 65 пассажиров и шесть членов экипажа.
Спасатели уже добрались до места крушения самолета. Там обнаружены фрагменты двух тел.
Глава министерства транспрта Максим Соколов выехал на место крушения самолета. Источники «Интерфакса» сообщают, что спасатели идут к обломкам пешком, так как не могут подобраться к ним на машинах.
В Следственном комитете сообщили о возбуждении дела по факту случившегося – о нарушени правил эксплуатации воздушного транспорта. СК и пресс-секретарь губернатора Оренбургской области Сергей Шермецинский подтверждают, что в самолете находилось более 60 человек.
В Минтрансе заявили, что будут рассматривать все версии крушения, включая трудные погодные условия и человеческий фактор.
Телеграм-канал Mash сообщает: «Обломки самолета разбросаны на очень большой территории. Правда, обращает внимание на себя одна особенность, - лайнер словно начал разваливаться еще в воздухе или прямо на подлете к земле, - куски фюзеляжа и тела лежат по траектории полета самолета».
Опубликовано первое видео от очевидцев трагедии.
ТАСС подтверждает, что при крушении самолета никто не выжил: «В районе деревни Степановское найдены обломки самолета Ан-148, а также несколько погибших».
Flightradar24, который наблюдает за самолетами в воздухе уточняет – перед потерей сигнала самолет за минуту снизился с 1900 до 975 метров.
The speed and altitude graph for flight #6W703 show a descent from 6200 feet to 3200 feet during the last minute before the ADS-B signal was lost about 20 km south-east of Domodedovo Airport.https://t.co/PNoxBssRTf pic.twitter.com/ppf5rD9k7E— Flightradar24 (@flightradar24) 11 февраля 2018 г.
Следственный комитет проверит деятельность «Саратовских авиалиний». Это первое серьезное происшествие для авиакомпании.
Сообщается, что среди пассажиров был один ребенок.
МЧС уже открыло горячую линию в связи крушением самолета в Московской области: 8 800 775 17 17.
Президент Владимир Путин выразил соболезнования родственникам и близким погибших. Он распорядился создать специальную комиссию для расследования причин авиакатастрофы. Сообщает Кремль.
«Лента.ру»: «Рядом с местом падения АН-148 нашли обломки второго воздушного судна».
Сообщается, что АН-148 столкнулся в воздухе с вертолетом «Почты России». Однако последние это отрицают: «У нас нет вертолетов. Я не знаю, откуда вообще берется эта информация».
Разбившийся в Подмосковье самолет АН-148 эксплуатировался восемь лет.
В аэропорт Орска приходят родственники погибших. Журналист «Урал56.Ру» сообщает, что с ними работают медики и психологи.
Новость дополняется.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.