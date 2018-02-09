Пострадавшим при взрыве дома в Приморском районе выплатят по 100 тысяч рублей

Власти окажут финансовую помощь владельцам квартир, которые пострадали при взрыве в жилом доме в Приморском районе Петербурга. Об этом заявил глава района Николай Цед. «Район окажет поддержку жителям, которые здесь зарегистрированы. Им будет выплачено по 100 тыс. рублей. И будем думать о дальнейшей помощи жителям этого дома», — сказал он.

Также районная администрация поручила обследовать все дома, где проходят ремонтные работы. Специалисты выяснят, используются ли там газовые баллоны.

Днем 9 февраля в Приморском районе Петербурга произошел взрыв в 12-этажном жилом доме. По данным ГУ МЧС, на третьем этаже при производстве монтажных работ разгерметизировался газовый баллон. В квартире монтировали потолки. Взрывной волной повредило 10 квартир и четыре припаркованных поблизости автомобиля. Пострадали трое рабочих, их доставили в больницы с ожогами. Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности тяжкое причинение вреда здоровью человека»).

По материалам «ДП»

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