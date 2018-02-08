В центре Петербурга дети встали на пути трактора, который пытался снести их снежную горку
Активисты Центрального района рассказали изданию «Карповка» о том, что коммунальные службы 8 февраля попытались снести детскую снежную горку в Овсянниковском саду. Жители района говорят о том, что власти не захотели устанавливать деревянную горку, поэтому им пришлось соорудить ее из снега.
«Вместо того чтобы убирать улицы, тротуары и дороги, сбивать сосульки, в СПП «Центральное» решили лишить детей игр и срезать трактором единственную снежную горку в Центральном районе», — пожаловались активисты.
На пути тракторов встали дети, которые не давали машине подъехать к горке и забрасывали ее снежками. В конечном итоге маленьким петербуржцам удалось прогнать технику и они вернулись с играм.
Тем временем главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что на этой неделе горожан ждут самые сильные заморозки. Ранее чиновники Смольного пообещали очистить город от снега к понедельнику. Предприимчивые петербуржцы тем временем предлагают свои услуги по очистке машин от снега на «Авито». В понедельник из-за мощного снегопада на дорогах города образовались сильнейшие заторы. В некоторых районах снегоуборочная техника буквально не выдержала, а на борьбу со стихией даже вышел «сам» Петр I. Роструд официально напомнил о том, что сотрудник имеет право опаздывать на работу из-за непогоды.
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