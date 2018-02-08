В центре Петербурга дети встали на пути трактора, который пытался снести их снежную горку

Активисты Центрального района рассказали изданию «Карповка» о том, что коммунальные службы 8 февраля попытались снести детскую снежную горку в Овсянниковском саду. Жители района говорят о том, что власти не захотели устанавливать деревянную горку, поэтому им пришлось соорудить ее из снега.

«Вместо того чтобы убирать улицы, тротуары и дороги, сбивать сосульки, в СПП «Центральное» решили лишить детей игр и срезать трактором единственную снежную горку в Центральном районе», — пожаловались активисты.