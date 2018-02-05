Aliexpress запустил собственный «Лоукостер» с товарами до 600 рублей

Китайский онлайн-ритейлер AliExpress запустил в России площадку «Лоукостер», на которой представлены товары стоимостью до 600 рублей. Об этом сообщает РБК.

Такой формат был разработан специально для молодых россиян, у которых, как рассказал представитель компании, размер бюджета на покупки невелик. В AliExpress отметили, что на товары стоимостью до 600 рублей приходится около шести из двадцати самых популярных запросов.

Сейчас новая площадка доступна только в приложении AliExpress, основную аудиторию которого составляют пользователи до 25 лет. С помощью «Лоукостера» компания надеется привлечь новых пользователей, особенно в городах-миллионниках.