В России стартовал трехдневный «Киберпонедельник» со скидками до 80 %
В России 29 января стартовала акция «Киберпонедельник», которая продлится три дня.
На распродаже можно приобрести бытовую технику, обувь, смартфоны, аксессуары, косметику и другие товары со скидкой до 80 % в 100 интернет-магазинах. В частности, в распродажах участвуют OBI, «Связной», «Технопарк», «Лабиринт», «Подружка» и другие. Полный список магазинов доступен на официальном сайте «Киберпонедельника». В некоторых из них акция может длиться меньше трех дней, в других установлена своя дата начала распродажи.
Ранее стало известно, что таможня начала отслеживать дорогостоящие покупки россиян.
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