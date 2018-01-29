В России стартовал трехдневный «Киберпонедельник» со скидками до 80 %

В России 29 января стартовала акция «Киберпонедельник», которая продлится три дня.

На распродаже можно приобрести бытовую технику, обувь, смартфоны, аксессуары, косметику и другие товары со скидкой до 80 % в 100 интернет-магазинах. В частности, в распродажах участвуют OBI, «Связной», «Технопарк», «Лабиринт», «Подружка» и другие. Полный список магазинов доступен на официальном сайте «Киберпонедельника». В некоторых из них акция может длиться меньше трех дней, в других установлена своя дата начала распродажи.

Ранее стало известно, что таможня начала отслеживать дорогостоящие покупки россиян.