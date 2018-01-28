Илон Маск создал огнемет на случай зомби-апокалипсиса
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск объявил о выходе в продажу безопасных огнеметов нового поколения. Он рассказал о новой разработке в своем Twitter, где разместил ссылку на сайт для предзаказа. Стоимость одного устройства составит 500 долларов.
«Огнемет The Boring Company гарантировано оживит любую вечеринку», – написал Маск в своем Twitter. В январе пользователи Reddit заподозрили его в намерении продавать огнеметы. На официальном сайте The Boring Company при вводе слова «flame» («пламя») пользователей переправляли на условную страницу с концертом устройства.
«Когда наступит зомби-апокалипсис, вы будете рады, что приобрели его. Сработает против полчищ мертвецов или мы вернем деньги!» – добавил Маск.
Первые поставки огнеметов начнутся весной 2018 года. За первые несколько часов устройство заказали свыше двух тысяч человек.
Отметим, что в США огнемет не является огнестрельным оружием и не регулируется законодательством. Как отметил Маск, его новая разработка спроектирована так, что при «минимальной опасности» пользователь сможет достичь «максимального веселья». Однако вместе с новинкой можно приобрести и фирменный огнетушитель за 30 долларов. И хотя его можно купить и дешевле, производители отмечают, что у того будет удобная кнопка сверху и «клевый стикер».
Напомним, The Boring Company занимается строительством подземного тоннеля под Лос-Анджелесом. В планах компании – организовать автодорогу под землей, чтобы освободить город от лишних пробок и, таким образом, разгрузить улицы.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.