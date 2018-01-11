Петербуржец с фонариком помогал прохожим перейти дорогу после поломки светофора

Неизвестный петербуржец пришел на помощь горожанам, когда на пешеходном переходе у дома № 12, корпус 1 на Шлиссельбургском проспекте сломался светофор. Он помогал им перейти дорогу, сигналя автомобилям фонариком на телефоне.

Участники группы «ДТП и ЧП» рассказали, что машины не сбрасывали скорость и сигналили людям, которые стайками перебегали дорогу. Мужчина помог пешеходам пересечь проспект как минимум четыре раза. Пользователи сети также уточнили, что в этом месте светофор ломается не в первый раз. Проблемы с ним начались после замены на новый.