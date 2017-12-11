Артемий Лебедев раскрыл секрет популярности «Макдональдса»

Дизайнер Артемий Лебедев раскрыл секрет успеха сети ресторанов «Макдональдс». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его теории, главная причина популярности фастфуда в том, что при поедании блюд не используются столовые приборы.

«Какая разница между картохой фри и картохой, которую мать на сковородке пожарила? Разница простая — в Макдаке нет приборов. Все едят руками, все напитки пьют через трубочку. Все мясо превращено в фарш, его не нужно резать. Морковка и яблоки порезаны кусочками для удобства хватания», — пишет он.

Помимо этого, дизайнер обратил внимание на популярность «Макдональдса» у детей, которая, по его мнению, связана с наличием в меню «Хэппи Мила» с игрушкой. «Половина мира (Африка, Индия) ест руками не потому, что на вилку не хватает, а потому, что так вкуснее. У нас в «цивилизованном мире» есть руками — табу (поешь макароны руками в ресторане, я посмотрю на тебя)», — отметил он.

Напомним,ранее дизайнер рассказал в интервью Юрию Дудю о многоженстве, ЖЖ и главной проблеме России.