Неотложка из Петербурга приехала оказать помощь российскому гражданину в Стокгольме

Жители Стокгольма удивились машине скорой помощи с петербургскими номерами - оказалось, что бригада медиков вывозила из шведской столицы российского гражданина. Об этом 7 декабря «РИА Новостям» рассказал главный врач скорой помощи «Петербургская неотложка» Михаил Джалагония.

«Гражданин России, находившийся в командировке, получил в Швеции травму. После того, как миновал острый период лечения, врачи разрешили ему вернуться в Россию для продолжения лечения. И мы по запросу страховой компании вывозили пациента из Швеции. Когда машина проезжала по Стокгольму, то, по словам ребят из 11-й бригады, была остановлена прохожими, поскольку человеку на улице стало плохо. Наши медики оказали ему первую помощь до приезда коллег из Швеции», - рассказал он.

«Почему на Сёдермальм (одна из улиц Стокгольма, - Прим. ред.) работает российская скорая помощь?», - пишет один из очевидцев в Twitter.