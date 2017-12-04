Из-за непогоды «Аэрофлот» отменяет 60 рейсов

Непогода в московском аэропорту Шереметьево вынудила компанию «Аэрофлот» 4 декабря сократить количество внутренних и зарубежных вылетов. Пассажиров отмененных рейсов перевезут другими самолетами.

Как следует из сообщения авиаперевозчика, в понедельник в Шереметьево действует прогноз неблагоприятных метеоусловий. Компания корректирует расписание сокращением рейсов. Всего отменены 30 вылетов из столичного аэропорта и, соответственно, 30 «зеркальных».

Под сокращения попала полетная программа по России (Архангельск, Краснодар, Минводы, Пермь, Челябинск и другие) и Европе (Минск, Берлин, Рим, Осло, Хельсинки, Франкфурт).

Пассажиров уведомляют об отмене рейсов.

1 декабря снегопад сбил расписание столичных аэропортов, в Петербурге самолеты добирались с опозданием несколько часов. В ночь на 2-е декабря Шереметьево работал по фактической погоде.

По материалам «Фонтанки»