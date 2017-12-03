Братья Винклвосс стали первыми биткоиновыми миллиардерами в мире

В 2008 году, выиграв суд у создателя Facebook Марка Цукерберга, они получили 65 млн долларов. В 2013 году, взяв часть этих денег, они купили биткоинов на сумму в 11 млн долларов. Тогда курс криптовалюты был равен 120 долларам за одну «монету».

Винклвоссы утверждали, что создатель Facebook украл у них идею своей соцсети. В 2002 году в Гарварде они начали работу на социальной сетью ConnectU (HarvardConnection) вместе с еще одним студентом Дивья Нарендра. Цукерберг одно время сотрудничал с ними и помогал в создании ConnectU. Однако после он задумал создание собственной социальной сети, которую запустил в феврале 2004 года.

Уинклвоссы открыли ConnectU только в 2004. Тогда же они подали в суд на Цукерберга с обвинением в краже интеллектуальной собственности.

История братьев Винклвосс легла в основу фильма Девида Финчера «Социальная сеть».

3 декабря курс биткойна, согласно CoinDesk, составил 11,6 тыс. долларов.

По материалам «Фонтанки».