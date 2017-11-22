В России ввели новую визу

В России появился новый тип въездной визы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства. «Категория „обыкновенная виза“ дополнена новой разновидностью — обыкновенная виза на въезд Россию в целях получения разрешения на временное проживание в РФ», — говорится в документе.

Теперь иностранцы могут въехать в страну в целях получения разрешения на временное проживание. Новую визу будут выдавать на срок до четырех месяцев дипломатическим представительством или консульством России при наличии соответствующего решения территориального органа МВД. Она будет однократной.

«Кроме того, соответствующие изменения внесены в положение, касающееся визы временно проживающего лица. Установлено, что такая виза может быть только многократной», — указано в документе.