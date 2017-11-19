iPhone X, спиннер и хиджаб от Nike – TIME опубликовал список лучших изобретений года

Так в этом году в список вошли: юбилейный iPhone X с минимальной стоимостью в 999 долларов, игрушка-спиннер, которая приобрела сумасшедшую популярность по всему миру. А также робот, с которым можно разговаривать, косметика всех оттенков кожи Fenty Beauty от Рианны, электромобиль Tesla 3, автономная гарнитура виртуальной реальности Oculus Go и спортивный хиджаб от Nike.

И самое вкусное – низкокалорийное мороженое без глютена, съев которое «вы не будете чувствовать себя виноватым», от Halo Top.