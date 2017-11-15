Лоукостер «Победа» отменил ограничения по количеству и весу ручной клади

Авиакомпания «Победа» отменила ограничения по количеству и весу ручной клади, на которые неоднократно жаловались пассажиры. «Мы решили уйти от ограничений по количеству и весу ручной клади на наших рейсах. Пассажиры смогут без дополнительной платы пронести в салон все, что не противоречит федеральным авиационным правилам и помещается в калибратор, габариты которого 36×30×27 см», — рассказал гендиректор перевозчика Андрей Калмыков, которого цитирует «Интерфакс».

Неподходящие по габаритам костыли, детские люльки и складные кресла-коляски также можно пронести на борт без доплаты. Ранее «Победу» неоднократно штрафовали за то, что она брала с пассажиров деньги за провоз ручной клади. В частности, 2 августа, суд обязал авиакомпанию заплатить 100 тыс. рублей штрафа. Тогда пассажирка самолета Чебоксары — Москва пожаловалась, что сотрудники «Победы» взяли с нее деньги за провоз рюкзака весом меньше 10 кг и размерами меньше 75 см.

Прокуратура завела в связи со случившимся административное дело по ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией). В начале сентября «Победу» оштрафовали на 20 тыс. рублей за то, что ее сотрудники на том же рейсе Чебоксары — Москва потребовали с пассажира 2 тыс. рублей за провоз портфеля. «Победа» — низкобюджетная авиакомпания группы «Аэрофлот». Образована в сентябре 2014 года вместо подпавшего под санкции ЕС и остановившего деятельность «Добролета». Компания эксплуатирует самолеты Boeing-737-800 в одноклассной компоновке. В 2016 году она перевезла 4,3 млн пассажиров.

Напомним, 1 ноября вступили в силу новые правила провоза ручной клади в самолетах. Согласно им, вес ручной клади сократился с 10 до 5 килограммов. При этом авиакомпании не имеют права устанавливать допустимый вес ниже этого значения, но могут увеличить его на собственное усмотрение. Мы разобрались, по каким правилам мы теперь будем летать, что можно брать в ручную кладь бесплатно, а за что придется платить.

По материалам «ДП»