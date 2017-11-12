Банкротства в России приблизились к историческому рекорду
Центр макроэкономического анализа и прогнозирования сообщает: за год число банкротств в России увеличилось на 12,4%. Также ЦМАКП добавляет: «Достигнутый по итогам августа–сентября уровень банкротств даже немного превысил пиковое значение марта 2015 года».
Напомним, исторический максимум уровня банкротств был достигнут в России в октябре 2009 года. Третий квартал нынешнего года отстает от показателей 2009 на 2,1%.
В сентябре обанкротилось 300 предприятий сферы торговли. Ей уступили пищевая промышленность и машиностроения. Также сфера строительства ежемесячно обновляет исторические максимумы по числу банкротств.
На рост банкротств, по мнению аналитиков, влияют: слабый потребительский спрос и медленное снижение ключевой ставки. Последняя снизилась с 10% в начале года до 8,25% в октябре.
Председатель совета Московской международной валютной ассоциации, экс-глава департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития Кирилл Тремасов отмечает: «У нас не было такого длительного периода падения реальных доходов населения. Весь бизнес, ориентированный на потребительский спрос, пострадал наиболее сильно в этот кризис, и тренд здесь пока негативный»
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.