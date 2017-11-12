Банкротства в России приблизились к историческому рекорду

Центр макроэкономического анализа и прогнозирования сообщает: за год число банкротств в России увеличилось на 12,4%. Также ЦМАКП добавляет: «Достигнутый по итогам августа–сентября уровень банкротств даже немного превысил пиковое значение марта 2015 года».

Напомним, исторический максимум уровня банкротств был достигнут в России в октябре 2009 года. Третий квартал нынешнего года отстает от показателей 2009 на 2,1%.