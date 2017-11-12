«Мегафон» и Yota устранили проблемы со связью

Неполадки в работе сети начались примерно в час ночи, когда у «Мегафона» и Yota, которая работает на оборудовании первого, пропали стабильная интернет и телефонная связь. О неполадках в работе сети сообщали сами абоненты через социальные сети. Как отметили в TJ, судя по количеству жалоб – проблемы в работе операторов были ощутимы по всей России.

PR-директор «Мегафона» Александр Борейко прокомментировал ситуацию: «12 ноября в 0:51 в ходе проведения профилактических работ произошел сбой в сети «МегаФон» и Yota, вызвавший недоступность услуг мобильной связи и доступа в интернет у части абонентов столичного и центрального региона. К 2:59 проблемы со связью были устранены. Компания приносит извинения абонентам».

На данный момент работа сети «Мегафон» и Yota восстановлены. 

Подобный сбой произошел у компаний 19 мая и был вызван программной ошибкой у системы обработки данных. В тот раз операторы выплачивали абонентам компенсации за неполадки в работе услуг.


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