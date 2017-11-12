«Мегафон» и Yota устранили проблемы со связью

PR-директор «Мегафона» Александр Борейко прокомментировал ситуацию: «12 ноября в 0:51 в ходе проведения профилактических работ произошел сбой в сети «МегаФон» и Yota, вызвавший недоступность услуг мобильной связи и доступа в интернет у части абонентов столичного и центрального региона. К 2:59 проблемы со связью были устранены. Компания приносит извинения абонентам».

На данный момент работа сети «Мегафон» и Yota восстановлены.

Подобный сбой произошел у компаний 19 мая и был вызван программной ошибкой у системы обработки данных. В тот раз операторы выплачивали абонентам компенсации за неполадки в работе услуг.