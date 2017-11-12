«Мегафон» и Yota устранили проблемы со связью
Неполадки в работе сети начались примерно в час ночи, когда у «Мегафона» и Yota, которая работает на оборудовании первого, пропали стабильная интернет и телефонная связь. О неполадках в работе сети сообщали сами абоненты через социальные сети. Как отметили в TJ, судя по количеству жалоб – проблемы в работе операторов были ощутимы по всей России.
У Мегафона и Йоты как минимум в московском регионе упала сеть. Не работают личный кабинет и сайт. Причины пока неизвестны.— Vladislav (@unkn0wnerror) 11 ноября 2017 г.
Эй, @megafonru вы в курсе что у вас Мультифон упал, gsm тупит безбожно, звонок на 0555 корп поддержка срывается вообще, а 0500 физ автоответчик мол идите нафиг по тех.причинам у нас ничего не работает? WTF?— Aleksey Vushtenko (@vushtenko) 11 ноября 2017 г.
#мегафон лежит уже 3 час, ни в интернет ни позвонить, это п***** какой-то— Vrednaya Koshka (@Niki_ei) 11 ноября 2017 г.
храни боже твиттер. всегда можно узнать, что происходит у других людей. переживала, что только у меня мегафон лагает, оказалось, что у всех— one more challenge (@katesmirnovaof1) 11 ноября 2017 г.
мегафон все пиарят но то что он скатился всем срать— рэйтлин (@maryjake0811) 12 ноября 2017 г.
я плачу за то чтобы у меня ничего не работало?
около дома вышка стоит но связи нет
Блядь ну вы понимаете,что я без билетов осталась?!СПАСИБО МЕГАФОН,ЗАВТРА ЖЕ ПОМЕНЯЮ ОПЕРАТОРА— Нахуй Джиена (@nahuyvsehivsya) 11 ноября 2017 г.
Блин, ну мегафон, что за дела? Так не хочется менять оператора из-за красивого номера, но видимо придется.. Второй раз за год такая фигня происходит и это совсем не весело.— rem (@tuamoresmuyloco) 11 ноября 2017 г.
PR-директор «Мегафона» Александр Борейко прокомментировал ситуацию: «12 ноября в 0:51 в ходе проведения профилактических работ произошел сбой в сети «МегаФон» и Yota, вызвавший недоступность услуг мобильной связи и доступа в интернет у части абонентов столичного и центрального региона. К 2:59 проблемы со связью были устранены. Компания приносит извинения абонентам».
На данный момент работа сети «Мегафон» и Yota восстановлены.
Подобный сбой произошел у компаний 19 мая и был вызван программной ошибкой у системы обработки данных. В тот раз операторы выплачивали абонентам компенсации за неполадки в работе услуг.
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