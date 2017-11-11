На митинге в поддержку Европейского университета выступила Ксения Собчак
Митинг в поддержку Европейского университета проходит 11 ноября в Петербурге, на площади Ленина. Всего на защиту ВУЗа собралось более 200 человек, среди которых и кандидат в президенты России Ксения Собчак.
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Фото: «Протестный Петербург»
«Много лет назад мой отец был одним из основателей ЕУ. То, что сейчас происходит с лучшим частным вузом, – позор. Мы будем учить историю по учебникам Тихона Шевкунова, а не по учебнику Ключевского, если продолжится этот тренд», – отметила Собчак.
Её участие в митинге было воспринято собравшимися неоднозначно. Так, среди людей, которые пытались освистать её с криками «долой» оказались активисты «Весны» и объединенной коммунистической партии. Позже Собчак добавила, что подобные действия – это провокация.
Помимо нее на сцене выступил и бывший преподаватель СПбГУ Сергей Хрущев – он раскритиковал политику ректора университета Николая Кропачева. А также представитель Пулковской обсерватории Александр Шумилов. Он отметил, что наука сталкивается с проблемами по всему миру: «В Лондоне сожрали Гринвичскую обсерваторию, теперь убивают и нашу».
Митинг на площади Ленина организован студентами и преподавателями городских вузов и ссузов, а также активистами и представителями профсоюзов.
Пришли на митинг в защиту Европейского Университета в Питере pic.twitter.com/67OmFjNGVQ— Движение Весна (@ydm_vesna) 11 ноября 2017 г.
Напомним, в сентябре Рособрнадзор отказал Европейскому университету в выдаче лицензии. Ведомство обнаружено, что здание, куда планировал переехать ЕУ, не оборудовано для обучения людей с ограниченными возможностями. Университет также выселили из дворца Кушелева-Безбородко. В октябре ЕУ подал в Рособрнадзор новый пакет документов на получение образовательной лицензии.
Пришёл на Митинг в защиту образования и науки. Восстановить разрушенный чиновниками Европейский Университет помогут только такие митинги. pic.twitter.com/I4IRUh5yMg— Вадим Суходольский (@sukhodolsky) 11 ноября 2017 г.
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