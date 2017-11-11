На митинге в поддержку Европейского университета выступила Ксения Собчак

«Много лет назад мой отец был одним из основателей ЕУ. То, что сейчас происходит с лучшим частным вузом, – позор. Мы будем учить историю по учебникам Тихона Шевкунова, а не по учебнику Ключевского, если продолжится этот тренд», – отметила Собчак.

Её участие в митинге было воспринято собравшимися неоднозначно. Так, среди людей, которые пытались освистать её с криками «долой» оказались активисты «Весны» и объединенной коммунистической партии. Позже Собчак добавила, что подобные действия – это провокация.