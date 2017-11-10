СМИ: Студентов выгоняют из общежитий в рамках подготовки к ЧМ-2018

Министерство образования и науки России и оргкомитет «Россия-2018» по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу-2018 посоветовали крупнейшим университетам нескольких городов-участников ЧМ-2018 выселить студентов из общежитий до начала спортивного праздника.

Об этом утром 10 ноября пишет «Коммерсантъ». Издание уточняет, что рекомендацию о выселении студентов уже получили руководители вузов Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Самары и Саранска. Места учащихся должны занять сотрудники Росгвардии и полиции. По данным «Коммерсанта», руководство вузов меняет учебные программы для того, чтобы студенты успели освободить помещения — им придется сдавать сессию досрочно — до конца мая. В Минобрнауки официально подтвердили, что «ряд образовательных организаций заключают контракты с территориальными органами МВД на размещение сотрудников» «за счет средств территориальных органов МВД».

По материалам «Фонтанки»