AliExpress запустит в Петербурге магазины виртуальной реальности

Компания AliExpress запустит сеть магазинов виртуальной реальности в 11 городах России. Как пишет РБК, работать они начнут в пятницу, 3 ноября. Россия стала первой страной, где AliExpress запустит сеть магазинов с элементами виртуальной реальности.

Китайская компания разместит специальные метки в торговых центрах и на улице, при наведении на которые смартфона или планшета откроется магазин с «виртуальными» товарами. Их можно будет «взять», посмотреть с разных сторон и купить.

В Петербурге тестировать технологию начнут с 3 ноября. Помимо этого, она появится в Екатеринбурге, Омске, Челябинске и Новосибирске. В течение двух дней VR-магазины запустят в в Уфе, Самаре, Казани, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и Москве.