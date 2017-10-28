Олег Тиньков прокомментировал выдвижение Ксении Собчак на пост президента

Олег Тиньков опубликовал пост в своем Facebook, в котором рассказал о том, что знаком с Ксенией Собчак уже почти двадцать лет, но прекратил с ней общение после интервью, которое давал журналистке. По его словам, она «погналась за лайками и просмотрами» и поэтому проигнорировала просьбу предпринимателя вырезать отдельные «личные» моменты из их разговора.

Он также отметил, что вся тяга Ксении Собчак к склокам и демонстрации себя у неё от матери, депутата Госдумы, Людмилы Нарусовой. А рассудительность и интеллигентность – от отца.

«Когда она ведет себя как склочная и базарная баба, с безудержной тягой к демонстрации себя ( Фрейд) - это гены её мамы, там все понятно. Когда Ксения умна, интеллигентна и рассудительна- это конечно гены папы. Вот в ней борется 2 противоположности, когнитивный диссонанс, так сказать... Оговорюсь, что я лично, хоть и не очень хорошо , но знал её обоих родителей!» – пишет предприниматель.

Тиньков уверен, что выдвигаться в президенты Ксения Собчак решила только ради общественного внимания, которое она получит в связи с предвыборной кампанией: «…поняв сколько она получит лайков и подписок и славы, против неизбежного медиа-говна , она выбрала славу. И конечно для нее лучший вариант слиться в пользу Навального, так как славу она УЖЕ получила».

Говоря о себе, он признался, что планирует после 50-ти покинуть все социальные сети и медиа. При этом Тиньков добавил, что, в отличии от Ксении Собчак, его не беспокоят ни слава и узнаваемость, ни политика.