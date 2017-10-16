Певица Бьорк рассказала о домогательствах со стороны Ларса фон Триера

Исландская певица Бьорк опубликовала пост в Facebook, в котором рассказала о том, что подверглась сексуальным домогательствам со стороны одного из режиссеров из Дании. По ее словам, когда она попала в кино, то была удивлена тем, что в этой сфере считается абсолютно нормальным сексуальные домогательства режиссера к актрисам на съемочной площадке.

Певица добавила, что отвергла приставания, но режиссер создал «сеть иллюзий и выставил ее человеком, создававшим проблемы». Она рассказала, что ей удалось пережить оскорбления благодаря собственной силе, поддержке ее окружения и тому факту, что у нее никогда не было никаких амбиций в кино. После этого случая, как пишет она, режиссер стал лучше относиться к актрисам на площадке.

Примечательно, что Бьорк ни разу не назвала имя кинематографиста, но известно, что единственный датский режиссер, у которого она снялась — Ларс фон Триер (фильм «Танцующая в темноте»).