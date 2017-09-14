Первый канал закрыл программу «Жди меня» из-за проблем с ведущим

Программа «Жди меня» больше не будет выходить в эфире Первого канала, сообщает РБК со ссылкой на источники на телеканале. По их словам, контракт Первого канала с телекомпанией «ВИD» на производство шоу «Жди меня» истек, новый подписан не будет. Причиной этого решения собеседники агентства назвали конфликт телеканалов из-за кандидатуры ведущего.

«Шоу больше не будет выходить в эфире Первого канала. 15 сентября в эфире будет повтор одного из старых выпусков», — сказал источник. Он подтвердил, что «конфликт производителя и телеканала был спровоцирован творческими разногласиями по поводу кандидатуры ведущего программы».

Новая команда программы уволила без согласования с Первым каналом ведущего программы Александра Галибина. «На данный момент производитель не представил кандидатуру ведущего, которая бы устроила Первый канал», — отметил собеседник агентства. Источник рассказал РБК, что телекомпания выдвигала на роль ведущего «Жди меня» кандидатуру актера и продюсера Сергея Жигунова, но Первый канал ее отверг.

Программа «Жди меня» выходит выходит на ОРТ (сейчас Первый канал) с 1999 года. Ведущими «Жди меня» были артисты Игорь Кваша, Мария Шукшина, Михаил Ефремов, Александр Домогаров, Егор Бероев, Чулпан Хаматова. Программа посвящена поиску пропавших и потерявших друг друга людей. На сайте программы приводятся данные более чем о 200 тыс. найденных при помощи «Жди меня» пропавших людях.

В новом сезоне Первый канал не будет показывать «Наедине со всеми». Вместо нее в эфир выйдут два новых проекта с телеведущей Юлией Меньшовой. Ранее Первый покинул популярный телеведущий Андрей Малахов. Вместо него вести программу «Пусть говорят» будет Дмитрий Борисов. Кроме того, руководство канала решило закрыть старейшую передачу «Пока все дома», которая выходила в эфир с 1992 года. Теперь передачу транслирует телеканал «Россия 1».

По материалам «ДП»