Греф назвал историю с овердрафтными картами Сбербанка «старательно раскручиваемым фейком»

Председатель Сбербанка Герман Греф назвал историю с изменением статуса дебетовых карт в мобильном приложении кредитной организации на овердрафтный дезинформацией. «Это фейк от начала и до конца. Первое — никто ничего не менял в наших электронных каналах. И в принципе это изменить нельзя», — заявил Герман Греф ТАСС.

Глава Сбербанка отметил, что овердрафтная и дебетовая карты — это разные продукты. «Это то же самое, как если без вашего согласия заменить кредит на депозит. Это невозможно сделать. Это очевидный фейк, почему-то старательно очень раскручиваемый», — заявил Греф.

Накануне клиенты Сбербанка начали жаловаться в соцсетях, что их дебетовые карты стали в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» овердрафтными. Кредитная организация объяснила происшествие техническим сбоем, пообещав исправить ошибку в описании до конца сентября.

При этом в банке заверили, что подключение овердрафта по дебетовым картам невозможно с декабря 2016 года.

Овердрафт — это банковская услуга, похожая на кредитование. Овердрафт бывает разрешенным, а бывает техническим. Разрешенный овердрафт — это возможность потратить больше денег, чем лежит на карте. За это платится определенный процент, как по кредитке. До декабря 2016 года в Сбербанке можно было подключить такой овердрафт к своей дебетовой карте. После этого банк отказался от услуги.

По материалам «ДП»