Сбербанк пообещал уладить скандал с овердрафтом на дебетовых картах

Сбербанк пообещал устранить ошибку в описании дебетовых карт, которые сейчас называются в мобильном приложении овердрафтными, до конца сентября.

В кредитной организации заверили, что подключение овердрафта по дебетовым картам в принципе невозможно уже с декабря 2016 года. Однако согласились исправить терминологию в «Сбербанке Онлайн». «Как овердрафтные могут отображаться карты Сбербанка от Classic, Standard и выше. Это обозначение осталось с тех пор, когда можно было подключать к своей карте разрешенный овердрафт», — пояснили в Сбербанке.

Там отметили, что к картам класса ниже, к примеру Electron, овердрафт не подключался, поэтому они обозначены как дебетовые. «Чтобы не путать наших клиентов, мы заменим описание в „Сбербанке Онлайн“ до конца сентября — все дебетовые карты будут отображаться как дебетовые», — говорится в сообщении банка.

При этом в банке отметили, что технический овердрафт по картам возможен. К примеру, если магазин по ошибке снимет плату дважды, и возврат произойдет не сразу, то баланс по карте какое-то время может быть отрицательным. Аналогичная ситуация может возникнуть при покупке за границей при нестабильном курсе валют. Если владелец карты оплачивает покупку по одному курсу, и банк одобряет операцию, а платеж проходит через пару дней, когда курс меняется. Либо технический овердрафт может образоваться при снятии денег с карты сразу после зачисления из другого банка, когда деньги отображаются, но еще не поступили на счет.

«Теховер гасится автоматически, как только на вашей карте окажутся деньги. Если вы видите в sms от банка, что у вас на счету минус 5 рублей, просто положите на карту нужную сумму. Еще раз — процент за это Сбербанк с вас не возьмет», — заявляют в кредитной организации.

Минус в мобильном приложении также можно увидеть, если банк снял деньги за годовое обслуживание карты или sms-сервиса «Мобильный банк». «Если у вас на дебетовой карте не хватило денег, банк обозначит нужную сумму. Когда на карте будут деньги, оплата спишется», — отметили в кредитной организации.



