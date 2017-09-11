UPD: Клиенты «Сбербанка» жалуются на принудительный перевод всех карт в статус овердрафтных

«Сбербанк» без согласия клиентов перевел все дебетовые карты в статус овердрафтных, что позволяет заводить кредитную историю на держателя карты и уводить баланс карты в минус за счет кредитных средств, пишут пользователи сервиса «Сбербанк Онлайн» в соцсетях.

Этот статус означает, что теперь на карте не только личные активы клиентов, но и активы банка.Таким образом, если на карту перевели некую сумму, то при снятии или переводе суммы с держателя карты спишут процент. Для того чтобы беспроцентно осуществлять операции, клиент должен проверять дошли ли деньги на лицевой счет и зафиксировано ли это в расширенной выписке, и только после клиент сможет пользоваться своими деньгами, а не временным микрокредитом, который предоставляет банк.

В техподдержке банка заявили, что перевод статуса карт технический, он объясняется ошибкой приложения «Сбербанк Онлайн». В официальном микроблоге Сбербанка сообщается, что «распространяемая в Интернете информация не соответствует действительности». «Никаких изменений в условиях обслуживания карт не производилось», — подчеркнули в пресс-службе. «Вопрос по техническому овердрафту мы решили для подавляющего большинства карт», — написали позже в Сбербанке в одном из комментариев.

UPD: Сбербанк опроверг превращение всех своих карт в кредитные. «Никаких изменений в условиях обслуживания карт не производилось. Никаких кредитов по дебетовой карте не возможно, хотя она и может отображаться в приложении как «овердрафтная». Подобное отображение карт необходимо для корректной работы приложения с платежами и переводами. Информация, распространяемая в Интернете, не соответствует действительности», – сообщили в пресс-службе Северо-Западного банка Сбербанка России.