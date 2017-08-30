Сын актёра «Интернов» не признал вину в гибели петербургского блогера Думкина

Корней Макаров, которого ранее задержали за нападение на блогера из Петербурга Станислава Думкина в парке Горького, не признал свою вину.

Об этом 30 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на московского адвоката молодого человека.

Макарова обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью Думкину. Признавать это москвич отказался. По неофициальным данным, обвиняемый является сыном актёра сериала «Интерны» Сергея Макарова.

Конфликт между Думкиным и Макаровым произошёл 13 августа в парке Горького. Драка закончилась плачевно – блогера госпитализировали. В больнице он скончался. Полицейские 23 августа передали материалы в столичное ГСУ СК. Корнея Макарова публично попросили добровольно явиться к следователям, что он после объявления в розыск и сделал. Здесь мы попытались разобраться в обстоятельствах резонансного дела.

По материалам «Фонтанки»