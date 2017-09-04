Споры вокруг квартиры Лермонтова в историческом доме на Садовой улице, 61 начались в 2006 году. Тогда градозащитники бились против реконструкции всего квартала под застройку отелей и отстаивали мемориальную табличку поэту. Спустя 11 лет дом, по мнению активистов, решили снести: 3 августа 50 членов инициативной группы в защиту здания провели акцию протеста, в поддержку дома выступили Лиза Боярская и еще десятки тысяч горожан, подписавших петицию на Change.org — мы разобрались в истории вопроса.
«Руки прочь от Лермонтовского дома»: что происходит с последней квартирой поэта в Петербурге?
Споры вокруг квартиры Лермонтова в историческом доме на Садовой улице, 61 начались в 2006 году. Тогда градозащитники бились против реконструкции всего квартала под застройку отелей и отстаивали мемориальную табличку поэту. Спустя 11 лет дом, по мнению активистов, решили снести: 3 августа 50 членов инициативной группы в защиту здания провели акцию протеста, в поддержку дома выступили Лиза Боярская и еще десятки тысяч горожан, подписавших петицию на Change.org — мы разобрались в истории вопроса.
История дома
Квартира в доме на Садовой — последнее уцелевшее жилье поэта в Петербурге, остальные дома были снесены или реконструированы. Здесь поэт был арестован, отсюда отбыл в ссылку на Кавказ. В этом доме он написал «Бородино» и стихотворение «Смерть поэта».
При жизни автора «Героя нашего времени» здание называлось «доходным домом княгини Шаховской» (позднее — купца Чугреева). Первоначально там проживал «средний класс» того времени, встречались и представители аристократии, к числу которых, безусловно, относился сам Лермонтов. Квартира, в которой поселился поэт, принадлежала его бабушке — Елене Алексеевне Арсеньевой. Первоначально здание было трехэтажным, но позднее, В 1875 году архитектор Федор Черненко надстроил четвертый этаж, а в 1905 году архитектор Лев Андреев — пятый.
После 1917 года контингент жильцов изменился: оттуда уехали офицеры, купцы и адвокаты старого времени. В 1962 году на доме установили мемориальную доску, а в конце 80-х, по рассказам бывших жильцов, музейные работники сверяли планировку квартиры Лермонтова с планами 1838 года, чтобы подготовить помещение для экспозиции.
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Старинное изображение дома. Литография К. П. Беггрова.
«Надменные потомки»: с чего все началось
В 2006 мемориальную табличку увезли якобы на реконструкцию и больше не возвращали. «Я обращалась в районную администрацию и как журналист, и как активист, мне отвечали, что она в Музее городской скульптуры, но показывать категорически отказывались и причин этого не называли» — рассказала нам один из лидеров инициативной группы по защите дома Дарья Васильева. В 2006 году градозащитница стала замечать, что с домом «происходит что-то не то»: начали выезжать жильцы, в парадной появились алкоголики, перестали убираться — все это было похоже на симптомы расселения.
Более того, 11 лет назад у администрации района был проект реконструкции всего квартала под отели, но, благодаря усилиям общественности и неравнодушных людей, удалось это предотвратить. «Из соседнего дома вообще хотели сделать паркинг, но, к счастью, эта безумная идея провалилась», — рассказывает Васильева. В 2011 году дом был признан аварийным, а его жильцов расселили, но некоторые все же остались и продолжали в нем жить.
В 2013 году сформировалась полноценная инициативная группа. Активисты повесили на здание временную мемориальную доску, и позже им приходилось делать это еще три раза — доски время от времени просто исчезали. «Эта доска мешает всем, — заключает Дарья. — Если люди не будут знать, что это дом, в котором жил Лермонтов, то они и не обратят на него внимание, а снос или перестройка пройдут бесследно для города».
Что говорят власти
«Нам отвечают как под копирку – не беспокойтесь, дом не снесут, – говорит Дарья Васильева. – Но мы и так это знаем, ведь дом Лермонтова – памятник регионального значения».
По ее словам, сначала там планировали сделать отель, теперь же, по данным активистов, власти собираются реконструировать здание под жилье для сотрудников Мариинского театра. «Мы пытались связаться с Валерием Гергиевым и узнать все на этот счет, но, к сожалению, он отказался комментировать ситуацию», — добавила Васильева. Редакция «Собака.ru» попыталась получить от пресс-службы Мариинского театра оперативный комментарий, но нас попросили предоставить официальный запрос в письменном виде. Далее мы обратились в КГИОП за комментарием к главе ведомства Сергею Макарову, чтобы узнать о планах городских властей относительно исторического здания. Пресс-служба комитета также попросила запросить информацию в официальном письме.
По мнению историка и краеведа Льва Лурье, снос дома невозможен, так как это является грубым нарушением законодательства. «Я все-таки надеюсь, что инициативная группа отстоит дом», — пояснил он нашему сайту. Историк имеет в виду городской закон № 820-7 «О границах зон охраны культурного наследия...», который фактически защищает здание от полного уничтожения. Закон приняли, чтобы не допустить ситуации, которая произошла в свое время с гостиницей «Англетер», где погиб поэт Сергей Есенин. Гостиницу снесли в марте 1987 года и тогда в знак протеста на Исаакиевской площади собрались 22 тысячи петербуржцев – митинг пришлось разгонять внутренними войсками.
Почему властям не нравится идея создания музея
«Первый вопрос, который приходит в голову — где взять экспонаты для предполагаемого музея в квартире на Садовой, 61», — рассуждает Лурье. В свою очередь, власти города и чиновники районной администрации считают, что создание музея невозможно, так как состояние квартиры поэта очень плачевное. Однако, инициативная группа считает, что в этом случае необходимо перенять богатый реставрационный опыт, как мировой так и российский. В качестве примера Васильева привела музей-усадьбу Рождествено, в которой находятся экспозиции, посвященные Владимиру Набокову. В 1995 году здание серьезно пострадало в результате пожара, но благодаря бережной реставрации удалось сохранить его исторический облик.
«Квартира установлена, есть охранное обязательство, помещение находится в западной части дома, это бывшая квартира номер один, второй этаж» — говорит активистка. В целом, когда дело касается реконструкции или сноса исторических зданий в городе,по мнению Льва Лурье, начинают подключаться интересы девелоперов и строительного лобби. «Да и к тому же власть плохо понимает, как должен развиваться город», — добавил он.
Где брать экспонаты
В этом году исполняется ровно сто лет, как в Петербурге нет музея русского поэта: в 1917 году его ликвидировали из здания училища на Лермонтовском проспекте, а все экспонаты перевезли в Пушкинский дом, где под них приспособили всего один зал. Получается, что стены дома на Садовой, 61 — последние, которые помнят Михаила Юрьевича Лермонтова.
Активисты предлагали Пушкинскому дому создать в пространстве квартиры на Садовой интерактивный музей нового типа с копиями экспонатов и предметами лермонтовской эпохи, со своей библиотекой и площадкой для представлений. Но те наотрез отказался от этого. «Испугались, что мы их «ограбим», — с сожалением говорит Васильева, добавляя, что прежде всего, по мнению градозащитников, главным музейным экспонатом являются стены дома, где жил поэт.
Что происходит сейчас
В сети появилась онлайн-петиция в защиту памятника, которая поддерживает проект по созданию музея-квартиры Лермонтова. На данный момент ее подписали более 17 тысяч человек. «Пишет Австрия, Германия, Израиль, Казахстан, Италия, – говорит Васильева. – Летят слова поддержки, вся стена комментариев к петиции исписана. Люди, конечно, в шоке. Мир уже узнал и всполошился, а наша городская власть почему-то не слышит и не видит».
В свою очередь, в Instagram запустили флешмоб под хештегом #spastidomlermontova, в рамках которого пользователи постят любимые стихи поэта. К акции присоединилась актриса Елизавета Боярская: «Не так давно узнала, что последнюю квартиру Лермонтова в Петербурге, где он написал “Смерть поэта” и откуда его отправляли в ссылку, готовят под снос. Сложно даже представить, что такое вообще возможно. Давайте вместе попробуем не дать этому произойти, напомнив тем, от кого зависит это решение, насколько наследие поэта важно для всех нас и опубликуем у себя любимые строки Лермонтова?»
Чтобы защитить здание и сохранить квартиру поэта, активисты намерены дойти до ЮНЕСКО. Недавно они запустили проект «Дыхание дома», с помощью которого разыскивают бывших жильцов здания на Садовой, 61.
Фото: инициативная группа в защиту дома Лермонтова
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