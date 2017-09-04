«Руки прочь от Лермонтовского дома»: что происходит с последней квартирой поэта в Петербурге?

Что говорят власти

«Нам отвечают как под копирку – не беспокойтесь, дом не снесут, – говорит Дарья Васильева. – Но мы и так это знаем, ведь дом Лермонтова – памятник регионального значения».

По ее словам, сначала там планировали сделать отель, теперь же, по данным активистов, власти собираются реконструировать здание под жилье для сотрудников Мариинского театра. «Мы пытались связаться с Валерием Гергиевым и узнать все на этот счет, но, к сожалению, он отказался комментировать ситуацию», — добавила Васильева. Редакция «Собака.ru» попыталась получить от пресс-службы Мариинского театра оперативный комментарий, но нас попросили предоставить официальный запрос в письменном виде. Далее мы обратились в КГИОП за комментарием к главе ведомства Сергею Макарову, чтобы узнать о планах городских властей относительно исторического здания. Пресс-служба комитета также попросила запросить информацию в официальном письме.

По мнению историка и краеведа Льва Лурье, снос дома невозможен, так как это является грубым нарушением законодательства. «Я все-таки надеюсь, что инициативная группа отстоит дом», — пояснил он нашему сайту. Историк имеет в виду городской закон № 820-7 «О границах зон охраны культурного наследия...», который фактически защищает здание от полного уничтожения. Закон приняли, чтобы не допустить ситуации, которая произошла в свое время с гостиницей «Англетер», где погиб поэт Сергей Есенин. Гостиницу снесли в марте 1987 года и тогда в знак протеста на Исаакиевской площади собрались 22 тысячи петербуржцев – митинг пришлось разгонять внутренними войсками.

Почему властям не нравится идея создания музея

«Первый вопрос, который приходит в голову — где взять экспонаты для предполагаемого музея в квартире на Садовой, 61», — рассуждает Лурье. В свою очередь, власти города и чиновники районной администрации считают, что создание музея невозможно, так как состояние квартиры поэта очень плачевное. Однако, инициативная группа считает, что в этом случае необходимо перенять богатый реставрационный опыт, как мировой так и российский. В качестве примера Васильева привела музей-усадьбу Рождествено, в которой находятся экспозиции, посвященные Владимиру Набокову. В 1995 году здание серьезно пострадало в результате пожара, но благодаря бережной реставрации удалось сохранить его исторический облик.

«Квартира установлена, есть охранное обязательство, помещение находится в западной части дома, это бывшая квартира номер один, второй этаж» — говорит активистка. В целом, когда дело касается реконструкции или сноса исторических зданий в городе,по мнению Льва Лурье, начинают подключаться интересы девелоперов и строительного лобби. «Да и к тому же власть плохо понимает, как должен развиваться город», — добавил он.