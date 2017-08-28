Павел Дуров назвал биткоин шансом России «выйти из-под гегемонии США»

Биткоин поможет России бороться с гегемонией США в мировой финансовой системе, уверен основатель «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров. По его словам, он не понимает «стремление российских чиновников ограничить покупку биткоинов».

«Впервые за 70 лет у мировой финансовой системы появился шанс выйти из-под гегемонии США, которые в свое время навязали всему миру свою национальную валюту в качестве резервной и с тех пор, по сути, собирают дань со всех стран, расплачиваясь по своим долгами бесконечно штампуемыми долларами и скупая на них активы по всему миру», — написал Дуров на своей странице «ВКонтакте».

«И вместо того чтобы ухватиться за шанс сделать мир более сбалансированным и вместе с Японией и другими азиатскими странами признать статус новых цифровых валют, идущих на смену доллару, из российского правительства слышны голоса „давайте запретим и ограничим“. Создается впечатление, что это биткоин накладывает на Россию санкции», — подчеркнул основатель Telegram.

Ранее 28 августа заместитель министра финансов Алексей Моисеев в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что Минфин намерен запретить продажу биткоинов частным лицам. Криптовалюту решено приравнять к финансовым активам и продавать только через Московскую биржу под контролем Росфинмониторинга. В таком случае доступ к биткоинам в России смогут иметь только квалифицированные инвесторы.

По материалам «ДП»