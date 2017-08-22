Более половины россиян за последние полгода прекратили тратиться на развлечения

Больше половины (51%) россиян за последние полгода ни разу не были на развлекательных мероприятиях или в заведениях. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в издании «Коммерсант».

Так, кафе стали посещать на 4% респондентов меньше, музеи, драмтеатры и концерты — на 5%, ночные клубы — на 2%.

За последние шесть месяцев жители России стали ходить чаще только в кинотеатры — рост посещения составил два процента. Сюда же относятся рестораны быстрого питания — по сравнению с предыдущим периодом их популярность выросла с 17% до 19%. Тем не менее, средний чек в этих заведениях снизился: посетитель кинотеатра тратит уже в среднем не 615, а 365 рублей, а клиент фастфуда — не 592, а 488 рублей за раз. В целом, в кинотеатры стали ходить реже (с 1,4 до 1,1 раза в месяц), а в заведения быстрого питания чаще — с 2,5 до 3,4 раза в месяц.

За поход в ресторан или кафе также стали меньше платить — средний чек снизился с 808 до 707 рублей. Однако за концерты современной музыки теперь платят больше: если в 2014 году на это тратилось в среднем 1,08 тысяч рублей, то теперь – 1,311 тысяч рублей, но посещать выступления артистов стали реже — вместо одного раза только 0,4 раза в месяц.