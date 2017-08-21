ФАС: мобильные операторы завышают цены на роуминг по России в тысячу раз

«Ведомости» ознакомились с определениями ФАС об антимонопольных делах против «большой четверки» — МТС, «Мегафона», «Билайна» и Tele2.

В документе говорится о так называемых «чужих абонентах», чьей сети нет в каких-либо регионах России. Они вынуждены подключаться к другим операторам, а те, в свою очередь, берут плату в разы больше, чем положено. 

Так, утверждается, что «Мегафон» завышает тарифы для чужих абонентов в три тысячи раз, «Билайн» — почти в две тысячи раз, а Tele2 — больше чем в пять тысяч. МТС увеличивает оплату за связь в 22 раза, но и это ведомство считает нарушением.

При этом, в ФАС считают, что даже при подключении «чужих абонентов» оператор не тратит деньги на рекламу и обслуживание, а следовательно стоимость роуминга должна совпадать с внутрисетевыми тарифами. Регулятор обязал крупных мобильных операторов обосновать такие расценки до конца сентября.

Напомним, в июле ФАС потребовала от «Большой четверки» мобильных операторов отменить внутрироссийский роуминг в течение 14 дней. Мы поговорили с представителями мобильных операторов и выяснили,  почему после этого вырастут тарифы на сотовую связь.

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Роуминг отменят — сотовая связь подорожает?

Мобильным операторам приказали отменить роуминг

Депутаты выступили за отмену роуминга в России

Apple обязали открыть собственный сервисный центр в России

Из-за логотипа Петербурга от Студии Лебедева УФАС завело дело против Смольного

УФАС заведет дело из-за логотипов Петербурга от Студии Лебедева

Артемий Лебедев о конфликте с ФАС: «И вот теперь, *****, что?»

УФАС требует отменить заказ логотипов Петербурга у Лебедева