ФАС: мобильные операторы завышают цены на роуминг по России в тысячу раз

«Ведомости» ознакомились с определениями ФАС об антимонопольных делах против «большой четверки» — МТС, «Мегафона», «Билайна» и Tele2.

В документе говорится о так называемых «чужих абонентах», чьей сети нет в каких-либо регионах России. Они вынуждены подключаться к другим операторам, а те, в свою очередь, берут плату в разы больше, чем положено.

Так, утверждается, что «Мегафон» завышает тарифы для чужих абонентов в три тысячи раз, «Билайн» — почти в две тысячи раз, а Tele2 — больше чем в пять тысяч. МТС увеличивает оплату за связь в 22 раза, но и это ведомство считает нарушением.

При этом, в ФАС считают, что даже при подключении «чужих абонентов» оператор не тратит деньги на рекламу и обслуживание, а следовательно стоимость роуминга должна совпадать с внутрисетевыми тарифами. Регулятор обязал крупных мобильных операторов обосновать такие расценки до конца сентября.

Напомним, в июле ФАС потребовала от «Большой четверки» мобильных операторов отменить внутрироссийский роуминг в течение 14 дней. Мы поговорили с представителями мобильных операторов и выяснили, почему после этого вырастут тарифы на сотовую связь.