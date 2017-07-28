Госдума планирует признать секс нематериальной взяткой

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому секс хотят признать неимущественной взяткой. На данный момент по закону взяткой можно считать в основном денежные средства и ценные бумаги, а также недвижимость и услуги материального характера. Документ нового закона предполагает, что в понятие подкупа будут включены услуги нематериального плана: получение хороших оценок в школе, продвижение по карьерной лестнице, поступление в вуз и услуги интимного характера.

«Это могут быть взаимовыгодные услуги — например, когда родственника высокопоставленного чиновника берут на работу в коммерческую организацию с высокой зарплатой без должной квалификации, а тот помогает бизнесу, используя свои служебные возможности», — сообщил зампредседателя комитета безопасности и противодействию коррупции Госдумы Анатолий Выборный.

За оказание нематериальных услуг в качестве взятки предусматривается наказание до двух лет лишения свободы, а за получение такого рода услуг — до трех лет.