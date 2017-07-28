Центробанк отозвал лицензию у банка «Югра»

Центробанк отозвал лицензию у банка «Югра», который входит в тридцатку крупнейших финансовых организаций России. Об этом 28 июля сообщается в инсайдерской информации ЦБ. Ранее регулятор ввел в «Югре» временную администрацию.

Напомним, 10 июля ЦБ ввел в банк «Югра» временную администрацию и установил мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на три месяца. 19 июля Генпрокуратура выразила протест в связи с действиями ЦБ и предложила приостановить страховые выплаты вкладчикам «Югры». ЦБ принял решение начать выплаты в ранее запланированный срок — 20 июля. Агентство по страхованию вкладов оценивало общий объем выплат вкладчикам банка в 169,2 млрд руб. По данным на 24 июля банки-агенты, в числе которых Сбербанк, ВТБ24 и Россельхозбанк, выплатили вкладчикам «Югры» почти половину этой суммы.

Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск банка «Югра», оспаривающий приказы Центрального банка, 15 августа.

По материалам «Фонтанки».

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