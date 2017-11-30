Невротические типы: что не так с мужчинами в Петербурге?

Как выясняется, он все-таки нигде не работает, но о будущем задумывается. В его голове зреет гениальный обломовский план. Вы делитесь контактами, подкидываете идеи. Не стоит. Скоро СМОТ забудет об этом разговоре.

Свидании на третьем вы зададите себе вопрос: «Я чувствую симпатию, защищенность, нахожу его привлекательным, остроумным, но… почему я его не хочу?» В этом доме нет электричества, в этой печи нет огня. Он свободно рассуждает о сексе, но для того, чтобы осмелиться взять вас за руку, ему нужно опрокинуть еще несколько пинт. Когда близость, наконец, произойдет, его охватит стыд. Вас нарекут ненасытной зеленоглазой ведьмой и обвинят в том, что вы разбудили в нем «какого-то тигра». Если заявитесь к нему в тренче на голое тело, не поймет: «Тебе ж неудобно». И выудит из кучи в углу несвежую кофту с мультяшным принтом: «Накинь, бесстыдница».

Сошлись со СМОТом — готовьтесь к изоляции. Ночью он отключит ваш телефон, чтобы вы проспали важную встречу, а наутро прикинется больным. Вас не выпустят из объятий, но не потому, что ценят. Просто ему одиноко без мамы. Однажды вам все-таки придется уйти. Вы же сильная женщина, вам надо иногда работать. «Только не прикрывайся работой», — обиженно бросят вам вслед.

После этого СМОТ пропадет. «Был в Сети позавчера», — информирует мессенджер. «Нашел другую, — запаникуете вы. — С ней теперь гоняет по ЗСД, купается в фонтане у Дома кино, целуется в камышах у залива и сочиняет стихи про сизые воды Невы». Неделя тишины, и он размещает фото с тусовки в «Танцплощадке». Ваше сердце падает камнем. Зря: снимок прошлогодний, он никуда без вас не ходил, ни с кем вам не изменял. И пока вы в надежде на случайное столкновение таскаете ни в чем не повинных друзей по «вашим» со СМОТом местам, он отсыпается у мамы. Завтра они поедут в Комарово собирать лисички на папином «рэнджровере», без папы.